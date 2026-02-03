Донецкий Шахтер начал тренировочную сессию с минуты молчания в честь жертв трагедии в Днепропетровской области. Команда почтила память погибших шахтеров и выразила скорбь по поводу события.

1 февраля российская атака попала в рабочий автобус шахты ДТЭК. В результате обстрела погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.

Команда и тренерский штаб выразили соболезнования семьям пострадавших и поддержали пострадавших в это сложное время.