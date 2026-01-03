Сергей Разумовский

В 18-м туре испанской Ла Лиги Вильярреал уверенно справился с Эльче на выезде.

«Желтая субмарина» сделала заявку на победу уже на старте. Счет открыл Молейро на 7-й минуте, а на 13-й Микаутадзе удвоил преимущество гостей. Эльче ответил голом Нету, сократив отставание до минимума еще до перерыва.

Во втором тайме хозяева пытались вернуть интригу, однако Вильярреал спокойно довел игру до нужного результата. Окончательную точку поставил Педраса на 83-й минуте. Героем же матча стал Микаутадзе: на счету грузина гол и ассист.

Вильярреал набрал 38 очков в турнирной таблице и вернулся в тройку лидеров Ла Лиги. Более того, «Желтая субмарина» имеет матч в запасе относительно второго Реала (42).

Ла Лига, 18-й тур

Эльче – Вильярреал 1:3

Голы: Нету, 30 – Молейро, 7, Микаутадзе, 13, Педраса, 83

Эльче: Пенья, Чуст, Аффенгрубер (Диаби, 61), Бигас, Нуньес (Хосан, 79), Нету (Мендоса, 79), Фебас, Агуадо (Дональд, 71), Валера, Родригес, Мир (Боаяр, 79)

Вильярреал: Реис, Моуриньо (Фойт, 80), Наварро, Марин, Педраса, Пепе (Кардона, 68), Комесанья, Парехо (Масиа, 75), Молейро, Перес (Морено, 68), Микаутадзе (Олувасейи, 75)

Предупреждения: Валера (50), Фебас (67), Бигас (67) – Перес (39), Комесанья (67), Кардона (88)