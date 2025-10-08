В норвежском чемпионате по футболу осталось сыграть шесть туров и несколько перенесенных игр. На чемпионство лучшие шансы имеют три клуба, два из которых также продолжают выступать в еврокубках.

Лидерство в Элитсерии удерживает Викинг, который после 24 сыгранных матчей набрал 53 балла. В последнем матче Викинг уверенно обыграл одного из конкурентов в борьбе за титул, Бранн - 3:0. Буде/Глимт имеют 52 очка и матч в запасе: по потерянным очкам именно Буде-Глимт возглавляет турнирную таблицу. Бранн имеет 46 очков и игру в запасе. Тромсе в 24 турах набрал 45 очков и прочно закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата. Тем временем букмекеры в Норвегии уже активно принимают ставки на решающие матчи сезона, где каждый тур может стать ключевым в борьбе за золото Элитсерии.

За те шесть туров до завершения соревнований маловероятно, что к четверке лидеров кто-то присоединится: ближайшие преследователи имеют лишь 34 балла, среди которых и легендарный Русенборг. Так что фактически четверка участников следующих еврокубков от Норвегии уже известна. Но они должны между собой разыграть призовые места и чемпионство.

Для Буде/Глимта и Бранна сложно будет, так как они должны правильно распределить свои силы между еврокубковыми противостояниями и внутренним чемпионатом. Так, Буде/Глимт этой осенью дебютировал в Лиге чемпионов. Сначала на выезде сыграл вничью с чешской Славией (2:2). А во втором туре турнира Буде/Глимт дома со счетом 2:0 побеждал английский Тоттенхэм, но не сумел удержать преимущество и пропустил голы на 68 и 89 минутах. Далее норвежский клуб в Лиге чемпионов ждут игры с Галатасараем (Турция), Монако (Франция), Ювентусом (Италия), Боруссией (Дортмунд, Германия), Манчестер Сити (Англия) и Атлетико (Испания). Норвежцам будет нелегко в противостоянии с европейскими грандами.

Бранн, отстающий от двух лидеров Элитсерии, выступает в Лиге Европы. Там клуб из Норвегии провел две игры: со счетом 1:2 проиграл французскому Лиллю и одержал минимальную домашнюю победу над нидерландским Утрехтом (1:0). В 3-8 турах Лиги Европы Бранн еще должен противостоять итальянской Болонье, датскому Мидтьюлланду, шотландскому Рейнджерсу, турецкому Фенербахче, греческому ПАОКу и австрийскому Штурму.

Что касается борьбы за выживание, то уже давно известен один неудачник: Хаугесунн имеет лишь шесть очков (одержал только одну победу) по итогам 24 туров и завершит чемпионат на последнем месте. Стремсгодсет набрал 20 очков и отстает на четыре зачётных пункта от Брюне, который ведет борьбу с командой Хам-Кам за непопадание в стыковые игры. В элитном чемпионате Норвегии (играет 16 команд) два клуба снижаются в классе, а команда, занявшая 14 место, сыграет в стыковом противостоянии с представителем нижнего дивизиона. Клубы с 12 позиции и выше фактически обеспечивают себе место на следующий сезон.

Уже известен чемпион низшего чемпионата по рангу, ОБОС-лиги. Лиллестрём одержал 20 побед и 5 раз сыграл вничью в 25 турах. За еще одну путевку в элиту борются как минимум шесть клубов, которых разделяют шесть очков. Отметим, что команда, которая сыграет в стыковом противостоянии с 14 командой элиты, определится в плей-офф среди клубов, занявших 3-6 места в ОБОС-лиге.