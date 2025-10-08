В польской Экстраклассе после 11 сыгранных туров появился неожиданный лидер - Гурник (Забже), который набрал 22 балла. Гурник в последнем матче со счетом 3:1 обыграл одного из грандов польского футбола Легию. Кстати, счет в той игре открыл полузащитник Гурника Максим Хлань. По потерянным баллам лидером соревнований является Ягеллония (21 очко в 10 матчах), которая также выступает в еврокубках. А вот Лех, Ракув и Легия, которые были в верхней части на финише предыдущего чемпионата, находятся в середине турнирной таблицы Экстракласы. Кстати, украинцы в Польше уже активно делают ставки на матчи польского чемпионата, ведь борьба за лидерство в этом сезоне обещает быть особенно напряженной.

От Польши в еврокубках осталось четыре представителя (Ягеллония, Лех, Легия и Ракув). Все они выступают в Лиге конференций, в которой сыгран пока лишь один тур. И три из четырех клубов стартовали с побед. Наиболее уверен был прошлогодний чемпион Лех, который разобрался с австрийским СК Рапид (4:1). Впереди Леха ожидают противостояния со швейцарским Лозанной, немецким Майнцем, гибралтарским Линкольном, испанским Райо Вальекано и чешской Сигмой.

Серебряный призер прошлого чемпионата Ракув, в составе которого играет украинский полузащитник Владислав Кочергин, который ныне из-за сложной травмы не может помочь своей команде, одержал победу со счетом 2:0. Ракув нанес поражение румынской команде Университати Крайова, цвета которой с лета 2025 года защищают украинцы вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук. Клуб Кочергины в основном этапе Лиги конференций еще встретится с Омонией (Кипр), Зриньски (Босния и Герцеговина), СК Рапид (Австрия), Сигмой (Чехия) и Спартой (Чехия).

Ягеллония, которая успевает и во внутреннем чемпионате уверенно выступать, тоже добилась успеха в стартовом туре еврокубка: со счетом 1:0 победила мальтийский Хамрунс. Дальше в Лиге конференций Ягеллонию ждут непростые соперники: нидерландский АЗ, испанский Райо Вальекано, французский Страсбур. Также польский клуб должен сыграть с северомакедонской Шкендией и финским КуПСом.

Победитель предыдущего Кубка Польши, Легия, в первом туре еврокубка противостоял турецкому Самсунспору и потерпел поражение - 0:1. В Лиге конференций полякам еще предстоит сыграть с гибралтарским Линкольном, турецким Самсунспором, чешской Спартой, армянским Ноа, словенским Целе и донецким Шахтером. Встреча с украинским клубом состоится в следующем туре, 23 октября. Та игра будет номинально домашней для «горняков».

Отметим, что по результатам шести туров в общей таблице восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-16 места, будут сеянными и сыграют в 1/16 финала Лиги конференций с клубами, финишировавшими на 17-24 местах (не сеянные). Таким образом, Польша может рассчитывать на несколько представителей в плей-офф.

Отметим, что в польском чемпионате больше всего внимания украинцев привлекает Лехия (Гданьск), в которой играет шесть наших соотечественников: Богдан Сарнавский, Максим Дячук, Иван Желизко, Антон Царенко, Богдан Вьюнник и Кирилл Пашко. В нынешнем сезоне Лехия одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. С 12 очками команда украинцев должна была бы занимать 13 место, но решением местной федерации у Лехии было отобрано 5 очков и команда замыкает турнирную таблицу Экстраклассы-2025/2026.