Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге. Слова специалиста передает прессслужба УЕФА.

Деклан Райс заболел и не поехал с нами. Вильям Салиба также не сыграет. Также не поможет нам и Лео Троссар, который получил очередной ушиб. Но не думаю, что он выбыл надолго. Макс Доумен получил травму на выходных и был вынужден покинуть поле. Рентген показал, что он выбыл на неделю.

Поражение от Астон Виллы? Были странные ощущения, ведь мы проигрываем не так часто. Думаю, это повод посмотреть на себя в зеркало. Но можно вспомнить и ту боль, которая читалась в глазах игроков, когда мы пропустили в добавленное время и они падали на землю. Это показывает, кто мы и к чему мы стремимся.