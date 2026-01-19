Сергей Разумовский

В финале Кубка африканских наций сборная Сенегала на выезде одолела Марокко.

Развязка вышла максимально скандальной. На 93-й минуте сенегальцы забили после подачи с углового, однако арбитр взятие ворот не засчитал и, что более всего разозлило команду, даже не пошел просматривать эпизод на VAR. Напряжение только возрастало, и уже на 101-й судья назначил очень спорный пенальти в ворота Сенегала в пользу Марокко.

Реакция сенегальцев была резкой: они отказались принять такое решение и демонстративно ушли с поля по указанию тренера. Только на 114-й минуте команда вернулась после уговоров лидера сборной Садио Мане, чтобы доиграть решающий матч.

Однако Марокко не воспользовалось шансом: Браим Диас пробил пенальти паненкой и не забил, попав прямо в Эдуара Менди, окончательно сломав эмоциональное состояние хозяев турнира. А уже на 94-й минуте, в экстра-тайме, Папе Гуйе точным ударом в девятку принес Сенегалу победу — деморализованные марокканцы переломить ход финала так и не смогли.

Сенегал выиграл матч и поднял над головой второй трофей КАН в карьере Мане.

Кубок африканских наций, финал

Сенегал – Марокко 1:0

Гол: Гуйе, 94

Сенегал: Менди - Дьуф (Якобс, 106), Ниакате, Сарр, А. Менди (Сек, 76), И. Гуйе, П. Гуйе, Камара (И. Сарр, 76), Ндиайе (Мбай, 77) - Мане, Джексон (Ндиай, 90+3)

Марокко: Буну - Хакими, Агерд, Масина (Эль-Ямик, 89), Мазрауи (Игаман, 98) - Эззальзули, Эль Айнауи, Сайбари (Салах-Эддин, 90+4) - Эль-Ханнус (Таргаллин, 80), Эль-Кааби (Эн-Несири, 80), Диас (Ахомаш, 98)

Предупреждения: Камара, Сарр И., Дьуф, Менди, Сарр М. – Салах-Эддин, Эн-Несири