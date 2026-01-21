Павел Василенко

Триумф сборной Сенегала на Кубке африканских наций в Марокко получил неожиданное и щедрое продолжение уже за пределами футбольного поля. Кроме континентального титула, каждый из футболистов национальной команды получит солидное финансовое вознаграждение и... землю на побережье Атлантики.

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай объявил, что каждому игроку чемпионской команды выплатят по 115 тысяч евро премии. Но это еще не все: футболистам также передадут земельные участки площадью 1500 квадратных метров в престижном туристическом регионе Пети-Кот, известном как Малое побережье. Эта местность, расположенная к югу от Дакара, славится песчаными пляжами, курортами и рыбацкими деревнями и считается одной из самых привлекательных в стране.

Награды достались не только игрокам. Члены сенегальской футбольной федерации получат по одному декару земли, а также денежный бонус в размере 75 тысяч евро. Кроме этого, премии предусмотрены и для чиновников, входивших в официальную делегацию на турнире. Хотя их участие ограничивалось преимущественно моральной поддержкой, министры также получат участки на Пети-Кот и разделят между собой 465 тысяч евро.

Таким образом, историческая победа Сенегала стала не только спортивным достижением, но и настоящим символом национального поощрения.