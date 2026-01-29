Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов Бенфика дома сенсационно победила Реал Мадрид. Первые забили гости: на 30-й минуте отличился Килиан Мбаппе. Однако лиссабонцы быстро перехватили инициативу: на 36-й минуте счет сравнял Шельдеруп, а уже в компенсированное время первого тайма Павлидис реализовал пенальти на 45+5 и вывел хозяев вперед.

После перерыва Шельдеруп оформил дубль, сделав 3:1 на 54-й, но Мбаппе во второй раз сократил отставание на 58-й — 3:2. Развязка настала на последних секундах: украинский голкипер Анатолий Трубин забил решающий мяч на 90+8, установив окончательные 4:2.

До этого по разнице голов «орлы» не проходили в плей-офф Лиги чемпионов, однако именно гол вратаря обеспечил Бенфике выход дальше. Бенфика набрала девять очков и по дополнительным показателям обошла Марсель, Пафос и Юнион.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не сыграл в матче. Полузащитник Бенфики Георгий Судаков отыграл 82 минуты.

Лига чемпионов. Общий этап, восьмой тур

Бенфика – Реал Мадрид 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Бенфика: Трубин, Дедич, Отаменди, Араужо, Даль, Аурснес, Баррейро – Престіанні, Судаков (Барренчеа 83), Шельдеруп (А. Силва 90+3), Павлидис (Иванович 90+3)

Реал: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Гейсен (Алаба 78), Каррерас (Браим 78), Гюлер (Сестеро 78), Чуамени (Камавинга 55), Беллингем, Мастантуоно (Родриго 55), Винисиус, Мбаппе

Предупреждения: Баррейро, 11, Даль 85 – Чуамени, 3, Асенсио, 45+4, 90+3, Гейсен, 62, Каррерас, 67, Родриго, 90+6 (две)

Удаления: Асенсио, 90+3 (вторая желтая), Родриго, 90+6 (вторая желтая)

