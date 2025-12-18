Туран определился. Известен состав Шахтера на матч против Риеки
«Горняки» в последнем матче 2025 года поборются за победу в общем этапе Лиги конференций
около 11 часов назад
Донецкий Шахтер номинально дома проведет матч последнего шестого тура общего этапа Лиги конференций против хорватской Риеки. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «горняков» Арда Туран и наставник соперника Виктор Санчес определились с составами на игру. Оранжево-черные нетрадиционно для этого еврокубка выйдут боевым составом.
Составы команд на игру Шахтер – Риека
Шахтер: Фесюн, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина, Очеретько, Марлон, Педриньо, Невертон, Эгиналдо
Запасные: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Криськев, Швед, Изаки, Бондаренко, Лукас, Кауан Элиас, Мейреллиш
Риека: Зломислич, Деветак, Радельич, Хусич, Ореч, Менало, Ндокит, Данташ, Виньято, Аду-Аджей, Фрук
Запасные: Кавач, Тодорович, Кинин, Янкович, Чоп, Ласицкас, Бутич, Богожевич, Юрич, Янкович, Чоп
Следить за всеми перипетиями вокруг матча общего этапа Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 18 декабря, на странице события Шахтер – Риека на Xsport. Начало – в 22:00 по Киеву.