Главный тренер донецкого Шахтёра Арда Туран в интервью сайту Трибуна прокомментировал ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы с Ильвесом (0:0).

«Прежде всего я хочу поблагодарить своих игроков. Сегодня они сыграли очень хорошо. На самом деле я более доволен этой игрой, чем первой.

Я хотел бы, чтобы мы победили – прежде всего ради менталитета. Потому что доставить мяч до штрафной площадки – это не так просто в футболе. Мы должны осознать ценность этого. Это то, что нам еще нужно совершенствовать.

В целом я горжусь каждым, кто вышел на поле – и в стартовом составе, и с скамейки запасных. Поздравляю их и благодарю их за серьезное отношение к делу и верность игре. У нас впереди еще один матч, но после сегодняшней игры я полон надежды.

Я очень доволен тем, что увидел. Если ты так играешь лишь раз или дважды в год, результат может быть таким, как сегодня. Но я уверен на 100 процентов, что в следующий раз игроки будут внимательнее», – сказал Туран.