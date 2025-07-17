Донецкий Шахтер выбрал арену для проведения своих домашних матчей в рамках еврокубкового сезона 2025/26.

Клуб договорился с польской Вислой, и теперь номинально домашние встречи украинцы будут проводить в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана.

Вскоре Шахтер официально сообщит расписание матчей и откроет продажу билетов на предстоящие матчи.

«Мы рады вернуться в Польшу, где у нас есть положительный опыт проведения еврокубковых матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Выбор Кракова был неслучайным – для нас это удобное место с точки зрения логистики, а главное, это город, где любят футбол, поэтому мы надеемся на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Также понимаем, что в Польше проживает очень много украинцев, в частности беженцев, поэтому мы рассчитываем на их мощную поддержку и энергию. Благодарим руководство ФК Висла и город Краков за то, что пошли нам навстречу, и уверены, что наше сотрудничество станет позитивным опытом для всех сторон. С нетерпением ждем матчей еврокубкового сезона в Кракове!», – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.