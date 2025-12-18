Главный тренер Шахтёра Арда Туран перед матчем заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки рассказал о своей системе игры. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Что касается системы, я не думаю, что будет правильно предоставлять процентное значение, но я считаю, что мы охватили ее важные аспекты. Сейчас мы очень динамичны, мне нравится наша игра один на один, как мы прессингуем и работаем на поле. Мы предлагаем простые решения, но в этом сезоне у нас не всегда была возможность полностью отразить нашу систему, и это был определенный опыт обучения для меня как тренера. Это не отход от системы, но иногда нужно предлагать моментальные решения, а из-за травм у нас не всегда были нужные игроки. Так что для меня это также будет новый опыт.

Двухмесячный перерыв будет проходить как межсезонная подготовка, после этого у нас будет 14 матчей чемпионата и, надеюсь, еще 7 — 8 еврокубковых игр до финала. То есть запланировано примерно 20 матчей, и мы постараемся подготовить команду физически и ментально в этот период, который мы рассматриваем как межсезонный сбор. Это будет нелегко. Считаю, наши принципы работают все лучше, мои игроки реагируют быстрее.

Я очень доволен уровнем, который мы имеем в защите, но, как я всегда говорю, независимо от того, что я говорю, инициатива принадлежит игрокам на поле — их решение действовать один на один, больше контактировать. Я доволен текущим уровнем. Мы не всегда имели нужных игроков в каждом матче, как я уже говорил, и надеюсь, что во второй части сезона у нас будет больше вариантов, потому что теперь вернулись Траоре и Алиссон, к нам присоединится Оба, поэтому у нас будет более сильный состав.

Именно поэтому у нас большие надежды на будущее, и я очень доволен позицией, которую мы занимаем. Это добавляет нам надежды, потому что мы на вершине таблицы УПЛ. Надеюсь, завтрашний матч позволит нам оказаться на вершине в еврокубках. У нас есть возможность мечтать, и я считаю, что это лучшая вещь в жизни.