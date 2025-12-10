Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями накануне матча 5-го тура общего этапа Лиги конференций против мальтийского Хамрун Спартанс.

Я не согласен с тем, что мы являемся фаворитами завтрашнего матча. Я думаю, что нам следует проанализировать завтрашних соперников. Мы играем молодыми футболистами, такими как Лука Мейреллес, Лукас Феррейра и Изаке, и эти игроки все еще совершенствуются, и я очень доволен их прогрессом.

Наша нынешняя форма имеет определенную силу, но мы должны очень тщательно продумать, что делать в завтрашней игре. Мы не являемся фаворитами. На этом поле играть очень трудно.

В 2008 году я был частью команды, которая играла здесь. Хотя я не вышел на поле, мы сыграли вничью и потеряли очки против мальтийской команды. У них очень хороший тренер и система игры. Фавориты или большие бюджеты не выигрывают матчи до того, как они состоялись. История футбола это очень четко показывает.

Я очень доволен нашим уровнем игры и прогрессом в Лиге конференций. К сожалению, я не согласен с вами в некоторых моментах. Вы смотрели их последний матч против Линкольна? Они могут быть очень опасными. Я их очень уважаю, – сказал Туран на предматчевой пресс-конференции.