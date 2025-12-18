Главный тренер Шахтера Арда Туран перед матчем заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки подвел итоги своей работы с командой в 2025 году. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Считаю, это замечательные шесть месяцев. У нас уже была отличная игровая культура и организация, но впервые за долгое время «Шахтер» отдает предпочтение молодым игрокам с потенциалом. Я по сравнению с Де Дзерби, Фонсекой, Пушичем, возможно, тренер с меньшим опытом и моложе, так что это новая структура для команды «Шахтер». Мы стараемся делиться нашими взглядами на игровую культуру и поддерживать ее, но также стремимся к определенным улучшениям. Это включает большую агрессивность в защите, развитие наших молодых игроков ментально и физически, обучение лучшей игре в ключевые моменты.

Что касается этих шести месяцев, то это был очень хороший период как для меня, так и для футболистов. Я считаю, что сейчас я лучше как тренер, а мои игроки – лучше по сравнению с тем, какими были шесть месяцев назад. Мы работаем над нашей системой. У нас лучше налажены автоматизмы, наш механизм начинает работать. Конечно, скорость, возможно, немного упала по сравнению с началом сезона, но я доволен текущим уровнем.

Мы имеем большие надежды на будущее, большие мечты относительно этой команды. Мы должны твердо стоять на ногах. Верю, что мы сможем достигнуть этих важных мечтаний в будущем через тренировки и особо внимание на правильных аспектах футбола.