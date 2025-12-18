У Динамо накануне матча еврокубка заявили, что не анализировали армянскую команду
Недооценка или откладывание на последний момент?
около 13 часов назад
Полузащитник Динамо Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Ноа. Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Мы знаем, что «Ноа» - хорошая команда, в которой много легионеров. Мы еще не смотрели и не анализировали их игру [пресс-конференция прошла накануне матча, 17 декабря, – прим.], но точно знаем, что завтра будет очень непросто. Мы будем стараться показать нашу лучшую игру.
У нас всегда одна и та же задача - мы хотим побеждать в каждой игре. Завтрашняя игра для нас очень важна в психологическом плане и для нашей уверенности и будущего развития.
Наверное, оценивать себя - это не моя задача, а задача болельщиков, тренерского штаба. Если спрашивать меня, то действительно во многих аспектах я, возможно, стал лучше, но это все еще довольно далеко от того, что я хотел бы видеть и ожидаю от себя в будущем.
Действительно, мы хотели бы поблагодарить за возможность играть на этом стадионе, но, конечно, в будущем очень хотелось бы, чтобы мы играли дома при своих болельщиках. Мы очень сильно ждем этого.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча общего этапа Лиги конференций и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 18 декабря, на странице события Динамо – Ноа на Xsport. Начало – в 22:00 по Киеву.