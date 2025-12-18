Полузащитник Динамо Николай Михайленко поделился ожиданиями от матча заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Ноа. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Мы знаем, что «Ноа» - хорошая команда, в которой много легионеров. Мы еще не смотрели и не анализировали их игру [пресс-конференция прошла накануне матча, 17 декабря, – прим.], но точно знаем, что завтра будет очень непросто. Мы будем стараться показать нашу лучшую игру.

У нас всегда одна и та же задача - мы хотим побеждать в каждой игре. Завтрашняя игра для нас очень важна в психологическом плане и для нашей уверенности и будущего развития.

Наверное, оценивать себя - это не моя задача, а задача болельщиков, тренерского штаба. Если спрашивать меня, то действительно во многих аспектах я, возможно, стал лучше, но это все еще довольно далеко от того, что я хотел бы видеть и ожидаю от себя в будущем.

Действительно, мы хотели бы поблагодарить за возможность играть на этом стадионе, но, конечно, в будущем очень хотелось бы, чтобы мы играли дома при своих болельщиках. Мы очень сильно ждем этого.