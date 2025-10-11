Павел Василенко

Невероятно, но это факт – Хаким Зиеш, один из самых ярких футболистов Марокко и бывшая звезда чемпионата мира, уже четыре месяца без клуба.

После расторжения контракта с катарским Аль-Духайлем 1 июля 2025 года карьера 32-летнего полузащитника оказалась на распутье. Казалось, что для такого мастера предложения посыплются отовсюду, но случилось наоборот.

Еще в 2020 году Зиеш перешел из Аякса в «Челси» за 40 миллионов евро, уже через год выиграл Лигу чемпионов, и именно тогда начался спад. Серия аренд и травм, сложный период в Галатасарае, а затем – короткий эпизод в Катаре.

Всего девять матчей, один гол и одна голевая передача – таков итог его последнего сезона. Несмотря на слухи об интересе со стороны Видейда Касабланки, Бенфики, Эльче или ЧФР Клуж, ни один переход так и не состоялся.

Похоже, даже легендарный полуфиналист чемпионата мира 2022 года ныне платит цену за годы взлетов и ошибок. Зиеш остается без клуба, а его будущее – одна из главных загадок мирового футбола.