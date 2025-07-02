Павел Василенко

Ливерпуль искал нового помощника Арне Слоту. В прошлом сезоне эту роль выполнял Джон Хейтинга, который стал новым наставником Аякса.

Джованни ван Бронкхорст был назначен на замену 41-летнему специалисту. 50-летний нидерландец возвращается к своей роли помощника впервые с 2015 года, когда он занимал эту должность в Фейеноорде.

В последующие годы бывший игрок сборной Нидерландов был главным тренером роттердамской команды, а также Рейнджерс и Бешикташа. Он выиграл, среди прочего, чемпионат Голландии, два Кубка Голландии и Кубок Шотландии.

С января 2025 года ван Бронкхорст связан с УЕФА. Он был назначен на должность аналитика в европейской штаб-квартире.

Бывший игрок Арсенала и Барселоны – не единственное усиление тренерского состава Ливерпуля. Хави Валеро, тренер вратарей, также вернулся на «Энфилд». Он был с красными с 2007 по 2010 год, а затем работал в Интере, Челси, Наполи и Реале.