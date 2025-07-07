Павел Василенко

В Гонконге открылась выставка трофеев, футболок и других памятных вещей португальской звезды футбола Криштиану Роналду, и поклонники выстраиваются в многочасовые очереди перед открытием в понедельник.

«CR7 LIFE Museum Hong Kong» – первый музей, посвященный Роналду за пределами его родной Португалии. Он расположен в роскошном торговом центре, и, среди прочего, фанаты могут найти две статуи Роналду в натуральную величину.

Давний поклонник игрока Томас Фроес объявил, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» лично встретит фанатов в ближайшее время. Выставка в Гонконге продлится год, а затем переедет в Китай, сообщает AFP.

40-летний Роналду выступает в Аль-Насре из Саудовской Аравии.