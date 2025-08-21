УАФ официально запускает первый Чемпионат Украины по ампфутболу
Соревнования будут проходить с сентября по декабрь
33 минуты назад
Впервые в истории украинского футбола стартует Чемпионат Украины по ампфутболу — масштабное событие для адаптивного спорта и важный шаг к интеграции ветеранов в активную жизнь.
Соревнования будут проходить с сентября по декабрь в пяти городах: Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. Первый съездный раунд состоится уже с 29 по 31 августа в Киеве, сообщает пресс-служба УАФ.
Главный приз: победитель турнира представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейской федерации футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году.
На старт выйдут команды со всей страны:
- МСК Днепр (Черкассы)
- Покрова АМП (Львов)
- Шахтер Сталевые (Донецк)
- Буревий (Киевская область)
- Крестоносцы (Луцк)
- Винница АМП (Винница)
- Несокрушимые (Харьков)
- Титаны (Житомир)
- ФК Бартка (Ивано-Франковск)
- Викинги (Тернополь)
Чемпионат реализуется при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины.
К проекту также присоединились: MEGOGO (официальный транслятор), Укрзализныця, Львовское, adidas и Канадско-Украинский Фонд.
Все матчи можно будет смотреть в прямых трансляциях на MEGOGO и YouTube-канале УАФ.
