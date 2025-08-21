Павел Василенко

Впервые в истории украинского футбола стартует Чемпионат Украины по ампфутболу — масштабное событие для адаптивного спорта и важный шаг к интеграции ветеранов в активную жизнь.

Соревнования будут проходить с сентября по декабрь в пяти городах: Киеве, Киевской области, Львове, Черкассах и Ивано-Франковске. Первый съездный раунд состоится уже с 29 по 31 августа в Киеве, сообщает пресс-служба УАФ.

Главный приз: победитель турнира представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейской федерации футбола для лиц с ампутацией) в 2026 году.

На старт выйдут команды со всей страны:

МСК Днепр (Черкассы)

Покрова АМП (Львов)

Шахтер Сталевые (Донецк)

Буревий (Киевская область)

Крестоносцы (Луцк)

Винница АМП (Винница)

Несокрушимые (Харьков)

Титаны (Житомир)

ФК Бартка (Ивано-Франковск)

Викинги (Тернополь)

Чемпионат реализуется при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины, Министерства молодежи и спорта и Агентства массового спорта Украины.

К проекту также присоединились: MEGOGO (официальный транслятор), Укрзализныця, Львовское, adidas и Канадско-Украинский Фонд.

Все матчи можно будет смотреть в прямых трансляциях на MEGOGO и YouTube-канале УАФ.