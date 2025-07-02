УАФ презентует первый официальный мерч сборной Украины
Презентация исторической коллекции состоится 14 июля и будет посвящена двенадцатому игроку — болельщику
21 минуту назад
Украинская ассоциация футбола объявила о запуске собственной линии одежды — первого официального мерча национальной сборной за 34 года независимости. Презентация коллекции запланирована на 14 июля.
УАФ подчеркнула, что запуск приурочен к ключевому элементу футбольного успеха — болельщику, которого ассоциация считает полноценной частью команды.
— Футбольная команда — это больше чем 11 игроков. Для нас болельщик — это двенадцатый игрок сборной, без которого не было бы игры. Потому что он разжигает командный дух своей поддержкой и преданностью. Именно благодаря настоящим фанатам футбол стал культовой национальной игрой, — говорится в заявлении УАФ.
Мерч станет символом единства команды и её поклонников, и, как отмечается в сообщении, он будет культурным артефактом для всех, кто живет украинским футболом.
Поделиться