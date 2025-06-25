Павел Василенко

Звезда Реала Килиан Мбаппе переживает тяжелый период после того, как пропустил первые два матча Клубного чемпионата мира из-за острого гастроэнтерита, из-за которого он попал в больницу. Вирус также заставил его похудеть на четыре-пять килограммов.

Французский футболист уже присоединился к тренировочному процессу, но его здоровье пока не на 100%. Мбаппе все еще ослаблен последствиями вируса, но по последним данным, он должен выйти в стартовом составе в матче против Зальцбурга в пятницу.

Нападающий также является предметом обсуждений по поводу возможной смены номера на футболке. По данным Marca, он может отказаться от своего девятого номера и унаследовать номер десять, который Лука Модрич носил много лет. Если это произойдет, клуб символически вручит ему еще больше ответственности. Он также носил этот номер в ПСЖ, откуда он перешел в Реал в прошлом году после окончания срока его контракта.