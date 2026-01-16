Сергей Разумовский

Клубы Первой лиги Чернигов и Феникс-Мариуполь официально обратились к Украинской ассоциации футбола с просьбой изменить дату их очного матча в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Как сообщает Sport.ua, обе стороны просили перенести поединок на 17 марта, чтобы лучше синхронизировать кубковый календарь с подготовкой к весенней части сезона и не ломать тренировочный цикл в период межсезонья.

Логика запроса была довольно понятной: вторая половина чемпионата в Первой лиге стартует заметно позже, чем в Премьер-лиге. Если для клубов УПЛ официальные матчи после зимней паузы возобновляются раньше, то в Первой лиге рестарт запланирован аж на 21 марта. В такой ситуации проведение кубковой игры в начале марта могло создать нежелательную «яму» в подготовительном процессе: команда выходит на пик формы под официальный матч, а затем снова вынуждено снижает нагрузку или перестраивает план, ожидая почти три недели до старта чемпионата. Именно этого Чернигов и Феникс-Мариуполь стремились избежать, попросив назначить кубковую встречу ближе к моменту возобновления регулярных туров.

По словам спортивного директора Феникса-Мариуполя Богдана Когута, УАФ пошла навстречу участникам противостояния. В итоге было принято решение, что матч 1/4 финала состоится 17 марта в Чернигове. Таким образом, обе команды получат возможность выстроить более равный и целостный график подготовки и подойти к возобновлению сезона без лишних пауз и резких изменений в нагрузках.

Стоит отметить, что базовые даты проведения поединков стадии 1/4 финала Кубка Украины были определены на 3 – 5 марта. однако в этом случае календарь скорректировали с учетом специфики Первой лиги и аргументов клубов.

