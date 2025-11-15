Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Боснии и Герцеговины на своем поле добыла волевую победу над Румынией.

Гости повели в матче благодаря точному удару Бирлидже на 17-й минуте, однако после перерыва Босния и Герцеговина перехватила инициативу. Джеко сравнял счет в начале второй половины игры. А после удаления Дрегуша (через две минуты после его выхода на поле) румыны оказались в сложном положении. Хозяева воспользовались численным преимуществом: Байрактаревич на 80-й минуте вывел команду вперед, а Табакович в компенсированное время установил окончательные 3:1.

Команде бывшего тренера Шахтера и Динамо Мирчи Луческу нужна была хотя бы ничья, чтобы сохранить шансы на плей-офф, ведь в следующем туре боснийцам предстояло играть с лидером группы, тогда как Румынию ждала встреча с аутсайдером Сан-Марино. Однако поражение окончательно лишило всех шансов.

Босния и Герцеговина набрала 16 очков и выбила Румынию из борьбы за плей-офф перед последним туром. Лидер – Австрия (18).

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа H

Босния и Герцеговина – Румыния 3:1

Голы: Джеко, 49, Байрактаревич, 80, Табакович, 90+4 – Бирлиджа, 17

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Малич (Алайбегович 46), Мухаремович, Катич, Бурнич (Башич 70), Тахирович (Хаджиахметович 83), Мемич, Байрактаревич, Баждар (Табакович 46), Джеко (Гигович 90)

Румыния: Анд. Раду, Рациу, Гице, Раковицан, Кипчу, Драгомир (Марин 75), Марин, Хаджи (Микулеску 75), Михеиле, Бирлиджа (Дрегуш 65), Ман (Тенасе 90+3)

Предупреждения: Бурнич, Джеко, Катич, Дедич, Мухаремович, Раковицан

Удаление: Дрегуш, 68

