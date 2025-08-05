УЕФА объявил имена арбитров, которые будут работать на первом поединке между донецким Шахтером и греческим Панатинаикосом в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Главным судьей назначен 40-летний Эрик Ламбрехтс из Бельгии, который уже успел провести две игры в местном чемпионате в этом сезоне. Ассистировать ему будут соотечественники Йо де Вейрдт и Кевин Монтини, а за обязанности четвертого арбитра будет отвечать Натан Вербоомен.

Контроль за системой видеоповторов VAR доверен голландцу Клею Руперти, а его помощником выступит бельгиец Берт Пут.

Стоит отметить, что украинским фанатам Ламбрехтс знаком с матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24, когда Шахтер сыграл вничью 2:2 с Марселем.

Встреча Шахтера и Панатинаикоса состоится 7 августа в Афинах и начнется в 21:00 по киевскому времени. Матч-ответ запланирован на 14 августа и пройдет в польском Кракове.