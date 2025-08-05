Экс-футболист донецкого Шахтера Тарас Степаненко выразил уверенность в том, что его бывший клуб должен пробиваться в групповой этап Лиги Европы. Также он подчеркнул ключевые преимущества команды, которые, по его мнению, позволяют рассчитывать на успех в еврокубках.

«По силам ли Шахтеру выйти на основной этап Лиги Европы? Конечно. Шахтер есть Шахтер. Когда 13 или 15 легионеров покидали команду, Шахтер выходил из группы Лиги чемпионов.

Шахтер купил много футболистов, и футболисты, которые были молодыми, уже имеют опыт. Конечно, они должны играть в основном этапе Лиги Европы и ставить перед собой высокие цели – это нормально, я считаю.

Главное – работать. Матч с Бешикташем уже прошел, его надо забыть и сохранить этот ход. Но эмоции нужно немного убрать, потому что, по моему мнению, на эмоциях далеко не уедешь.

Должна быть стратегия, план действий, потому что сейчас будет много переездов, начнется много матчей сборной. Игроки Шахтера постоянно ездят на сборную, и будет большая нагрузка, поэтому надо правильно все планировать для того, чтобы достигать на всех фронтах результата», – сказал Тарас для УПЛ-ТБ.