Сергей Разумовский

Юношеская сборная Украины U-17 одержала уверенную победу во втором матче второго раунда отбора Евро-2026 в Лиге B. Команда Александра Сытника встретилась с хозяевами мини-турнира — сборной Албании U-17 — и разгромила соперника со счетом 4:0.

Матч состоялся в албанском городе Дуррес. Украинская команда сумела реализовать свое преимущество и забила четыре мяча, не позволив сопернику ответить хотя бы одним голом.

Первый мяч в встрече украинцы забили в конце первого тайма. На 42-й минуте отличился Дзюринец, который вывел сборную Украины U-17 вперед. После перерыва команда Сытника продолжила контролировать игру и увеличила преимущество.

На 57-й минуте второй гол в ворота албанцев забил Удовиченко. Еще через несколько минут, на 63-й, Пилипчук сделал счет разгромным. Окончательный результат матча на 83-й минуте установил Каппеллато, который оформил четвертый гол украинской команды.

Несмотря на убедительную победу, сборная Украины U-17 уже утратила математические шансы занять первое место в группе. Именно победитель группы получает право подняться в Лигу A в следующем квалификационном цикле.

После сыгранных матчей турнирную таблицу возглавляет сборная Латвии U-17, которая имеет 4 очка. Украинская команда набрала 3 очка, а Албания U-17 имеет в своем активе 1 очко.

Отбор Евро-2026 (U-17). Лига B, второй раунд

Албания – Украина 0:4

Голы: Дзюринец, 42, Удовиченко, 57, Пилипчук, 63, Каппеллато, 83

Албания (стартовый состав): Ллеши, Нуши, Гаши, Вата, Хималлари, Матянл, Муслика, Уйдедай, Малл, Марку, Зекай.

Украина: Степанов, Демчук, Онищук, Волошко (Приходько, 68), Левицкий (Каппеллато, 68), Паринов, Буравцов, Линников (Удовиченко, 46), Гурам (Сафонов, 60), Пилипчук, Дзюринец (Кожушко, 74). Запасные: Столяренко, Быцик, Угрик, Горбатов.