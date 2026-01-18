Сергей Разумовский

Экзетер Сити на своем поле уверенно переиграл Стивенидж в матче 27-го тура Лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии). Хозяева с первых минут действовали активнее, лучше контролировали ход встречи и постепенно конвертировали свое преимущество в голы. В итоге матч завершился убедительной победой Экзетера со счетом 3:0, что стало важным результатом в контексте турнирной борьбы в середине таблицы.

Отдельное внимание привлекло появление украинского вингера Тимура Тютерова, который провел свой первый матч за новую команду после аренды из Сандерленда. Дебют в составе Экзетера состоялся на 60-й минуте, когда тренерский штаб выпустил футболиста на замену, пытаясь добавить скорости и остроты на фланге. Уже в конце поединка Тютеров не только органично вошел в игру, но и отметился забитым мячом на 98-й минуте. Гол в дебютном матче стал для украинца ярким стартом и хорошим сигналом о его потенциальной роли в команде. До этого забили Верем и Бриeрли.

После этой победы Экзетер Сити имеет 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. Стивенидж, несмотря на поражение, продолжает держаться в зоне борьбы за высокие позиции: команда идет восьмой, имея 37 баллов. Разница между соперниками составляет четыре очка, так что успех в этом матче позволил Экзетеру значительно подтянуться к группе команд, расположенных выше.

Лига 1, 27-й тур

Экзетер Сити – Стивенидж – 3:0

Голы: Верем, 49 (пен.), Бриeрли, 73, Тютеров, 90+8