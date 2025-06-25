ЛНЗ официально подписал бывшего полузащитника Руха
Футболист сменил клуб
21 минуту назад
Фото: ФК Рух
Черкасский ЛНЗ официально заключил трудовое соглашение с центральным полузащитником Артуром Рябовым, который недавно расторг контракт с львовским Рухом.
Детали трудового соглашения пока неизвестны.
По итогам сезона 2024/25 годов ЛНЗ набрал 31 зачётный балл и финишировал на 12 итоговой позиции в турнирной таблице УПЛ.
В прошлой кампании Рябов провел в составе Руха 17 матчей во всех официальных турнирах: один гол.
Transfermarkt оценивает 24-летнего центрального полузащитника в 400 тысяч в европейской валюте.
Этим летом ЛНЗ возглавил экс-наставник Руха Виталий Пономарёв.
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