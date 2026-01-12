Украинский защитник, который играл за Динамо, продолжит карьеру в Европе
Назван клуб, с которым договорился Рух
около 15 часов назад
Рух приблизился к продаже своего защитника Богдана Слюбика. Как сообщает «ТаТоТаке», ранее представители львовского клуба и чешского Пардубице провели финальный раунд переговоров по 21-летнему центрбеку и пришли к соглашению. Стороны пожали руки и имеют принципиальную договоренность о трансфере.
Отмечается, что ранее источник уже информировал: решение относительно будущего Слюбика должно было быть принято на прошлой неделе. Теперь, после согласования ключевых условий перехода, ожидается, что в ближайшие дни футболист отправится в Чехию.
Планируется, что в Чехии Слюбик сразу присоединится к Пардубице и поедет с новой командой на сборы. Там центрбек пройдет подготовку ко второй части сезона.
Интересно, что прошлые зимние сборы Слюбик проводил с Динамо, но тогда киевляне отказались его подписывать.