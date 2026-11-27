Сергей Разумовский

Украинский вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик не сможет принять участие в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против Сандерленда. Главный тренер лондонской команды Роберто Де Дзерби сообщил, что футболист еще не восстановился после травмы и пока не готов вернуться к полноценным выступлениям, сообщает Football.London.

По словам наставника, Мудрик остается недоступным для ближайшего поединка. Украинец продолжает восстановление, однако точные сроки его возвращения к тренировкам и матчам пока не называются.

Кадровая ситуация в Тоттенхэме перед встречей с Сандерлендом остается непростой. Защитник Тосин Адарабиойо лишь начал тренироваться вместе с командой, поэтому его участие в матче еще будет зависеть от дальнейшего анализа физического состояния. Кроме того, заболел Лукас Бергвалль, из-за чего его готовность также находится под вопросом.

Мудрик получил травму в сентябре во время тренировки Тоттенхэма. Дебют украинского футболиста за лондонский клуб состоялся 5 сентября в матче против Ноттингем Форест. Он вышел на поле с скамьи запасных на 74-й минуте, однако после этого не смог стабильно принимать участие в матчах команды из-за повреждения.

Из-за отсутствия Мудрика не состоится очное противостояние двух украинских футболистов. В составе Сандерленда выступает нападающий Тимур Тютеров, который накануне отметился голом в матче Лиги Европы. Таким образом, в предстоящей встрече украинское представительство может быть только в одном из клубов.