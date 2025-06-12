УПЛ утвердила состав участников и дату начала нового сезона
Новый сезон начнется в начале августа
около 2 часов назад
Сегодня в столичном Доме футбола состоялось Общее собрание клубов УПЛ.
Было принято решение относительно состава участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы Ворскла (Полтава), Левый Берег (Киев), Ингулец (Петрово) и Черноморец (Одесса), пополнили ряды элитного дивизиона Эпицентр (Каменец-Подольский), СК Полтава, Металлист 1925 (Харьков) и ФК Кудривка.
Согласно плану-календарю Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 базовая дата 1-го тура – 2 августа, сообщает официальный сайт организации.
Для наших представителей в еврокубках сезон 2025/26 начнется раньше: 10 июля первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы проведет Шахтер, в третьей декаде июля состоятся игры второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов (Динамо) и Лиги конференций (Александрия и Полесье). Жеребьевка этих стадий запланирована на 17-18 июня.