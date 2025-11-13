Бывший защитник сборной Украины Юрий Дмитрулин прогнозирует ничью в матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции. Эксперт назвал точный счет.

В Париже украинской сборной не помогут Николай Матвиенко и Руслан Малиновский. На их отсутствие должны были повлиять очень серьёзные обстоятельства, всё же, речь идёт о ключевых исполнителях. В частности, вспомним, как феерил в октябрьских встречах с исландцами и азербайджанцами Малиновский.

Конечно, после финального свистка мы узнаем от наставника Сергея Реброва о причинах их отсутствия, может микро-травмы, или какие-то стратегические расклады. Но, как бы там ни было, в настоящее время нашему тренерскому штабу после потерь Александра Зинченко и Артема Довбика нужно оперативно найти достойную замену Матвиенко и Малиновскому. Остаётся надеяться, что Ребров не ошибётся с выбором.

Всё же, на мой взгляд, сегодня очень многое будет зависеть от нашей игры в обороне. Будет порядок – возрастут шансы вернуться из Парижа не с пустым багажом. Тем более, что французская защита не производит впечатления непреодолимой и поэтому уверен, что в активе украинцев голевые моменты обязательно будут. Дело – за реализацией. Склоняюсь к тому, что будет подписано мировое соглашение – 1:1, – спрогнозировал Дмитрулин в комментарии Sport.ua.