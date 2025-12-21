Павел Василенко

Хозяева турнира, сборная Марокко, порадовали своих болельщиков победой в стартовом матче Кубка африканских наций. «Атласские львы» одолели Коморские Острова со счетом 2:0 в первом поединке турнира, который состоялся на стадионе имени принца Мулая Абдаллы в Рабате.

Героями встречи стали Браим Диас, открывший счет на 55-й минуте, и Аюб Эль-Кааби, удвоивший преимущество марокканцев на 74-й минуте.

Марокко могло повести в счете значительно раньше. Уже на 11-й минуте арбитр назначил пенальти, Суфьян Рахими не сумел переиграть вратаря Коморских Островов Янника Пандора.

Благодаря этой победе Марокко набрало первые три очка в группе A и с оптимизмом смотрит на дальнейшее продвижение в турнире. Для Коморских Островов ситуация значительно осложнилась – теперь команде необходимо побеждать в двух следующих матчах, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.

Кубок африканских наций, 1-й тур

Группа A

Марокко – Коморские острова – 2:0

Голы: Браим Диас, 55, Эль-Кааби, 74.