Успешный старт хозяев: сборная Марокко уверенно начала Кубок африканских наций
Стартовал КАН-2025
около 10 часов назад
Хозяева турнира, сборная Марокко, порадовали своих болельщиков победой в стартовом матче Кубка африканских наций. «Атласские львы» одолели Коморские Острова со счетом 2:0 в первом поединке турнира, который состоялся на стадионе имени принца Мулая Абдаллы в Рабате.
Героями встречи стали Браим Диас, открывший счет на 55-й минуте, и Аюб Эль-Кааби, удвоивший преимущество марокканцев на 74-й минуте.
Марокко могло повести в счете значительно раньше. Уже на 11-й минуте арбитр назначил пенальти, Суфьян Рахими не сумел переиграть вратаря Коморских Островов Янника Пандора.
Благодаря этой победе Марокко набрало первые три очка в группе A и с оптимизмом смотрит на дальнейшее продвижение в турнире. Для Коморских Островов ситуация значительно осложнилась – теперь команде необходимо побеждать в двух следующих матчах, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.
Кубок африканских наций, 1-й тур
Группа A
Марокко – Коморские острова – 2:0
Голы: Браим Диас, 55, Эль-Кааби, 74.