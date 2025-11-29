Сергей Разумовский

В 13-м туре английской Премьер-лиги Ньюкасл разгромил Эвертон на выезде со счетом 4:1, фактически сняв вопрос относительно результата еще до перерыва.

Уже на стартовой минуте Тшау открыл счет, воспользовавшись мгновенным провалом обороны хозяев. На 25-й минуте Майли удвоил преимущество гостей, а в конце первого тайма Вольтемаде на 45-й минуте довел счет до 3:0. После перерыва Тшау оформил дубль, сделав цифры на табло разгромными.

Эвертон сумел ответить лишь во второй половине встречи. Вскоре Барри забил, но после просмотра эпизода гол был отменен из-за игры рукой. Лишь на 69-й минуте Дьюсбери-Холл забил гол престижа, но на общий ход игры это уже не повлияло – Ньюкасл уверенно довел матч до победы.

Защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле полную игру. Украинец получил оценку 6.4. Футболист сделал 45 точных из 53 передач, выиграл все четыре единоборства на земле, а в воздухе лишь одно из четырех, сделал два из трех удачных подкатов и четыре перехвата.

Ньюкасл Юнайтед набрал 18 очков и опередил Эвертон по дополнительным показателям.

АПЛ, 13-й тур

Эвертон – Ньюкасл 1:4

Голы: Дьюсбери-Холл, 69 – Тшау, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Кин, Тарковски, Айрогбунэм (Алькарас 46), Гарнер, Грилиш (Макнил 80), Н'Диайе (Диблінг 80), Дьюсбери-Холл, Барри (Бетункал 87)

Ньюкасл: Ремсдейл, Холл (Шер 90), Ливраменто, Берн, Тшау, Жоелинтон, Гимараес (Тонали 90), Майли, Барнс (Рэмзи 71), Вольтемаде (Гордон 90), Элэнга (Уиллок 71)