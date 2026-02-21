Сергей Разумовский

В 27-м туре английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле уступил Брайтону со счетом 0:2.

Гости действовали прагматично и забили дважды еще до перерыва: на 30-й минуте счет открыл Диего Гомес, а в компенсированное время первого тайма преимущество Брайтона закрепил Велбек, отправив команды в раздевалки при комфортных для гостей 0:2.

После перерыва Брентфорд попытался добавить интенсивности и освежить центр поля — украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на замену именно в антракте. Он активно работал с мячом, сделал 48 касаний и продемонстрировал высокое качество розыгрыша: 39 точных передач из 42, что составляет 93% точности. Также украинец отметился двумя перехватами и одним нарушением правил, но в силовой и контактной борьбе ему было тяжело — Ярмолюк не выиграл ни одного из пяти единоборств (0/5).

В конце встречи Егор получил жёлтую карточку, а в целом его выступление оценили в 6.3 балла — это средний показатель в составе Брентфорда. Несмотря на изменения и попытки хозяев переломить игру после перерыва, отыграться им не удалось, и Брайтон спокойно довёл матч до победы 2:0.

Брайтон остался с 40 очками и дал шанс Эвертону другого украинца Виталия Миколенко догнать себя в борьбе за еврокубки.

АПЛ, 27-й тур

Брентфорд – Брайтон 0:2

Голы: Диего Гомес, 30, Велбек, 45+1

Брентфорд: Келлегер, Хики (Коллинз, 45), Аер (Донован, 81), ван ден Берг, Генри, Гендерсон (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 46), Уаттара, Йенсен, Льюис-Поттер (Шаде, 46), Тьяго.

Брайтон: Вербругген, Виффер (Велтман, 65), ван Хеке, Данк, Кадиоглу, Милнер (Балеба, 90), Гиншелвуд, Гросс, Гомес (Де Кейпер, 76), Велбек, Митома.

Предупреждения: Ярмолюк – Виффер, Кадиоглу

Обзор матча будет доступен на странице события Брентфорд – Брайтон.