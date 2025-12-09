Сергей Разумовский

Динамо U19 установило знаковое историческое достижение – юношеская команда столичного клуба забила свой 1000-й гол в чемпионате Украины U-19. Эта цифра стала символом многолетней стабильной работы динамовской академии, которая уже давно считается одним из главных центров подготовки молодых футболистов в стране и регулярно поставляет кадры для первой команды и сборных разных возрастных категорий.

В текущем сезоне Национальной лиги U-19 Динамо продолжает борьбу за чемпионство. После сыгранных туров киевляне имеют 38 очков в турнирной таблице и идут в группе лидеров. От Шахтера команда отстает лишь на один балл, однако донецкий клуб имеет матч в запасе, что добавляет дополнительной интриги в чемпионской гонке.

В клубе уже успели отреагировать на достижение юношей, отметив, что тысячный гол является важной исторической вехой для всей системы Динамо.

💪 Этот результат стал важной вехой для динамовской академии, которая уже много лет остается одним из главных центров подготовки молодых талантов в стране 🤍💙 ФК Динамо Киев

Интересно, что на фоне этого успеха произошли и кадровые изменения в тренерском штабе. Старший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера первой команды, временно заменив отстраненного от работы Александра Шовковского. Юношеский коллектив без наставника не остался – место Костюка на посту главного тренера U-19 занял Павел Чередниченко, которому теперь предстоит продолжить как результативную традицию, так и борьбу за высшие места в юношеском первенстве.