Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Панамы Джовани Герберт, который недавно присоединился к Кривбасу, тренируется в общей группе накануне матча 18-го тура УПЛ против Зари, сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что новичок может дебютировать за криворожцев уже в ближайшей игре. Кривбасс арендовал футболиста до конца года с правом выкупа. Герберт принадлежит панамскому клубу Арабе Унидо.

В текущем сезоне он провел за команду три матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Также в его активе три поединка за национальную сборную Панамы.

Поединок состоится 1 марта в Ковалёвке на стадионе Колос. Стартовый свисток – в 13:00. Смотрите прямую трансляцию игры Кривбасс – Заря!