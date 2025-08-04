Британский журналист Дункан Кастлс сообщил, что ПСЖ уверены, что центральный защитник Борнмута Илья Забарный вскоре окажется именно в их составе.

По его информации, сначала клуб с юга Англии согласился на предложение Тоттенхэма в размере 70 миллионов евро за украинского футболиста. Однако, несмотря на такую активность лондонцев, их попытка переманить Забарного провалилась. Кастлс подчеркнул, что теперь путь украинца лежит в Париж, и его переход в ПСЖ это лишь вопрос времени.

«Пари Сен-Жермен в настоящее время уверен в завершении сделки с Борнмутом по переходу украинского центрального защитника Ильи Забарного. Соглашение с 22-летним игроком действует уже несколько месяцев.

Борнмут принял предложение от Тоттенхэма в размере 70 миллионов евро, что стало бы рекордной суммой для клуба. Владелец клуба Билл Фоли настаивал на техперсонале Борнмута, чтобы тот установил клубный рекорд, продав Забарного.

Насколько я понимаю, их попытки убедить игрока перейти в «Тоттенхэм» вместо ПСЖ провалились, и сделка должна быть заключена скоро. Он перейдет в стан лучшей команды Европы, а не действующего победителя Лиги Европы», — сказал Кастлс в эфире Transfers Podcast.