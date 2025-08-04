Защитник сборной Украины и клуба Борнмут Илья Забарный в ближайшее время может сменить команду.

Как сообщает RMC Sport, руководство Борнмута согласилось на предложение Тоттенхэма, оценив трансфер украинца в 70 миллионов евро. Однако сам Забарный решительно отказался от перехода и даже не начал обсуждение условий личного контракта с лондонским клубом. В результате сделка сорвалась.

На данный момент Илья близок к переезду в Париж и вскоре ожидается официальное подтверждение его перехода в ПСЖ. В прошлом сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ специально затягивает трансфер Забарного.