Павел Василенко

Матчи в Бундеслиге в этом сезоне будут длиться немного дольше, чем раньше. Как сообщает агентство DPA, немецкая лига присоединяется к усилиям по более точному подсчету дополнительного времени.

Следуя тенденциям чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и Английской Премьер-лиги, Бундеслига будет измерять точное время, затраченное на такие события, как красные карточки, пенальти и травмы, которое затем будет добавляться к компенсированному времени в конце каждого тайма.

«В данный момент у нас менее 60 минут чистого игрового времени (с мячом в игре), что, вероятно, несколько увеличится», — сказал Кнут Кирхер, исполнительный директор местной комиссии судей.

Новый сезон Бундеслиги начнется 22 августа, а титул возьмет действующий чемпион Бавария. Изменения в компенсированном времени уже были протестированы в матчах второго и третьего дивизионов Германии, где уже получили некоторые отзывы.