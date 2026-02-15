Сергей Разумовский

В 24-м туре испанской Ла Лиги Реал Мадрид на своем поле разгромил Реал Сосьедад.

Ключевые события начались уже на старте встречи. На 5-й минуте хозяева быстро открыли счет благодаря голу Гонсало Гарсии. Однако гости сумели ответить: на 21-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и сравнял счет. Далее инициативу снова перехватил мадридский клуб — на 25-й минуте Винисиус также забил с одиннадцатиметровой отметки, а на 31-й Федерико Вальверде увеличил преимущество Реала, сделав счет 3:1 еще до перерыва.

После перерыва рисунок игры не изменился: Реал Мадрид контролировал темп и довел дело до разгромной победы. На 48-й минуте Винисиус оформил дубль, снова реализовав пенальти — всего в матче было назначено три одиннадцатиметровых удара. Украинский голкипер Реала Андрей Лунин участия в матче не принимал и провел все 90 минут на скамейке запасных.

Реал набрал 60 очков в турнирной таблице и обошел Барселону на два балла. Однако у главного конкурента есть матч в запасе.

Ла Лига, 24-й тур

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:1

Голы: Гонсало Гарсия, 5, Винисиус, 25 (пен.), 48 (пен.), Вальверде, 31 – Оярсабаль, 21 (пен.)

Реал: Куртуа, Трент (Карвахаль 60), Рюдигер (Алаба 60), Гейсен, Каррерас, Чуамени (Сестеро 79), Камавинга (Себальос 73), Гюлер, Вальверде (Браим 73), Винисиус, Гонсало

Реал Сосьедад: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Мартин, Муньос, Горрочатеги, Эррера (Турр'ентес 60), Марин (Давид 73), Весли (Гедеш 46), Солер, Оярсабаль (Оскарссон 60)

Предупреждения: Гейсен, 20 – Турр'ентес, 90+2

Обзор матча будет доступен на странице события Реал Мадрид – Реал Сосьедад.