Павел Василенко

В этом сезоне Английской Премьер-лиги игроки Ливерпуля будут носить на своих футболках и куртках эмблему с надписью «Forever 20» в честь бывшего нападающего Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе в Испании три недели назад.

Клуб с «Энфилда» также объявил о проведении специального мероприятия, которое будет включать минуту молчания перед первой игрой сезона против Борнмута, запланированной на 15 августа.

После смерти Жоты у стадиона «Энфилд» были возложены тысячи цветов, шарфов, флагов и других памятных вещей.

Ливерпуль сообщил, что все эти предметы были вывезены на прошлой неделе и законсервированы, а цветочные композиции будут компостированы и использованы для украшения клумб на территориях клубов, включая «Энфилд», учебный центр AXA и Мелвуд.

Оставленные воспоминания будут переработаны и использованы для создания постоянной памятной скульптуры, которая будет установлена в качестве центральной мемориальной точки на стадионе «Энфилд».

Клуб, по согласованию с семьей Жоты, уже объявил, что его футболка с номером 20 будет выведена из обращения на всех уровнях, включая мужскую, женскую и молодежную команды.