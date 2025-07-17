Павел Василенко

Трагически погибший футболист Диогу Жота был включен в Зал славы Вулверхэмптона. Об этом сообщает клуб Английской Премьер-лиги на своем официальном сайте. Португалец погиб вместе со своим братом в автокатастрофе 3 июля в возрасте 28 лет.

Победитель АПЛ с Ливерпулем начал свою карьеру в Англии на стадионе «Молинью». В период с 2017 по 2020 год, выступая за Вулверхэмптон, Жота забил 44 гола в 131 матче, что помогло клубу выйти в высший дивизион Англии.

«Это так грустно и невероятно, что мы хотели как можно скорее отдать ему должное. Болельщики глубоко опечалены его смертью, и мы не видели причин откладывать это решение. Мы надеемся, что болельщики Вулверхэмптона поймут и согласятся с этим», – заявил Джон Ричардс, заместитель председателя клуба и председатель Зала славы Вулверхэмптона.

Команда Английской Премьер-лиги также хочет почтить память своего бывшего игрока перед домашним товарищеским матчем с Сельтой и в матче открытия сезона АПЛ против Манчестер Сити.