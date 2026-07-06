В воскресенье, 5 июля, на полях спорткомплекса X-Park в Киеве прошёл шестой традиционный турнир по мини-футболу Media Cup-2026, посвящённый Дню спортивного журналиста Украины. По традиции организаторы также определили победителей в ряде номинаций, отметив как лучших журналистов, так и медийные проекты.

Организаторами турнира выступили: информационное агентство «Центр новин» и Сборная журналистов Украины.

Информационными партнерами события стали: телеканалы Прямой, XSPORT, MEGOGO, Радио Чемпион, а также издания FootBoom, Sport.ua, Football.ua, Украинский футбол, FootballHub, ТаТоТаке и 4 студия.

Прямую трансляцию турнира обеспечили YouTube-каналы XSPORT и ИА «Центр новин».

В этом году Media Cup объединил шесть сильнейших медийных команд Украины:

Сборная журналистов Украины: Сергей Циба, Илья Демиденко, Иван Аболин, Давид Клименко, Денис Мокренко, Михаил Спиваковский, Сергей Шкапа, Богдан Когут, Василий Сафьянюк, Александр Циба.

Сборная комментаторов: Артём Панченко, Илья Дудка, Вадим Шевякин, Назар Шмигиль, Павел Посохов, Богдан Костюк, Дмитрий Лазуткин, Михаил Цирук.

Радио Чемпион: Андрей Столярчук, Игорь Семенич, Максим Мишурский, Николай Матросов, Евгений Толочин, Иван Мелещенко, Николай Дворник, Сергей Мякушко, Александр Середа, Евгений Малиенко.

Сборная кино: Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Владимир Ращук, Олег Яценко, Даня Волох, Назар Татарин, Николай Бут, Юрий Кицул, Юрий Сало, Евгений Ламах.

Сборная комиков: Артем Дамницкий, Александр Крючков, Дмитрий Марчук, Никита Веремий, Александр Фененко, Сергей Кукиль, Иван Нечепа.

Сборная звезд украинского футбола: Виктор Хлус, Всеволод Романенко, Артём Яшкин, Юрий Грицина, Виктор Мороз, Сергей Федоров, Роман Пахолюк, Дмитрий Пинчук.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили президент Сборной журналистов Украины Ольга Витак и олимпийская чемпионка Стелла Захарова.

После исполнения Государственного Гимна Украины участницей шоу «Голос країни» Анастасией Гетьман турнир был официально открыт.

Шесть команд были распределены на две группы. Матчи проходили в формате двух таймов по 10 минут. Победители групп выходили в финал, а команды, занявшие вторые места, встречались в матче за бронзовые награды.

Группа А

Сборная журналистов — Сборная кино — 1:0

Гол: Циба.

Сборная комиков — Сборная кино — 4:2

Голы: Кукиль, Дамницкий, Нечепа, Крючков — Гациляк (2).

Сборная журналистов — Сборная комиков — 1:2

Голы: Циба — Нечепа, Крючков.

В группе А без потерь прошла дистанцию Сборная комиков, которая одержала две победы в двух матчах и заслуженно вышла в финал. Второе место заняла Сборная журналистов, которая благодаря победе над Сборной кино сыграла в матче за третье место.

Примечательно, что автором обоих голов Сборной журналистов на групповом этапе стал Сергей Циба.

Итоговая турнирная таблица группы А

Команда И В Н П М О 1 Сборная комиков 2 2 0 0 6-3 6 2 Сборная журналистов 2 1 0 1 2-2 3 3 Сборнаякіно 2 0 0 2 2-5 0

Группа Б

Сборная звезд футбола — Сборная комментаторов — 2:2

Голы: Яшкин (2) — Дудка (2).

Сборная звезд футбола собрала представительный состав, поэтому неудивительно, что с первых минут владела инициативой. В то же время комментаторы не стали ввязываться в открытый футбол, сделав ставку на надежную игру в обороне и быстрые контратаки. Именно эта тактика оказалась эффективной.

Первый по-настоящему опасный момент создали именно комментаторы, однако реализовать его не сумели. Зато звезды футбола ответили двумя забитыми мячами, после чего несколько сбавили обороты и начали экономить силы. В итоге именно за это им пришлось заплатить.

Еще до перерыва комментаторы сократили отставание, а во втором тайме забили второй мяч и сумели удержать ничью — 2:2.

Радио Чемпион — Сборная комментаторов — 2:0

Голы: Матросов, Мякушко.

Для комментаторов это был уже второй матч подряд, и к концу встречи команде ощутимо не хватало свежести. Оба мяча «Радио Чемпион» забило после перерыва, когда соперник уже действовал почти на пределе своих возможностей.

Первый гол стал, пожалуй, самым спорным эпизодом турнира. Видеоповтор показал, что после удара игрока «Радио Чемпион» мяч, вероятно, не пересек линию ворот полностью. Несмотря на это, арбитры засчитали взятие ворот. Впоследствии команда забила второй раз, фактически сняв любые вопросы по поводу итогового результата.

Радио Чемпион — Сборная звезд футбола — 1:1

Голы: Матросов — Грицына.

Ничейный результат позволил команде «Радио Чемпион» занять первое место в группе и выйти в финал. Сборная звезд футбола финишировала второй и получила право сыграть в матче за бронзовые награды.

Итоговая турнирная таблица группы Б

Команда И В Н П М О 1 Радио Чемпион 2 1 1 0 3-1 4 2 Сборная звезд футбола 2 0 2 0 3-3 2 3 Сборная комментаторов 2 0 1 1 2-4 1

Матч за третье место

Сборная журналистов — Сборная звезд футбола — 6:3

Голы: Аболин, Шкапа, Мокренко (2), Демиденко, Сафьянюк — Грицына, Романенко, Пахолюк

Матч за бронзовые награды стал самым результативным на турнире. Девять забитых мячей подарили зрителям настоящее футбольное шоу, а точнее оказались журналисты, которые отпраздновали уверенную победу со счетом 6:3 и заняли третье место.

Финал

Радио Чемпион — Сборная комиков — 2:5

Голы: Матросов, Мякушко — Нечепа (дубль), Крючков (дубль), Кукіль.

В финальном поединке инициативой с первых минут владела Сборная комиков. Команда активно прессинговала, больше контролировала мяч и еще до перерыва забила дважды.

«Радио Чемпион» было вынуждено рисковать и играть более открыто, однако именно это дало комикам больше пространства для быстрых атак. В итоге финал получился зрелищным и богатым на забитые мячи — команды семь раз заставили вратарей доставать мяч из сетки ворот.

Победа со счетом 5:2 принесла Сборной комиков чемпионский титул Media Cup-2026.

На протяжении турнирасвоими впечатлениями и мыслями поделились гости и участники соревнований.

Стелла Захарова (олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике)

— Чем больше таких матчей и турниров будет в нашей жизни, тем лучше для будущего поколения. Такие мероприятия обязательно нужно проводить, чтобы хотя бы немного разбавить это непростое время, которое переживает наша страна. Они вдохновляют людей двигаться вперед, заниматься спортом и не терять оптимизма.

Хочу пожелать нашим журналистам, которых я очень уважаю, вдохновения и успехов. Это чрезвычайно ответственная профессия. Желаю, чтобы у них было как можно больше ярких репортажей об украинском спорте. Это особенно важно сейчас, когда наши спортивные федерации продолжают борьбу против возвращения российских и белорусских спортсменов под национальной символикой. Именно поэтому поддержка журналистов и медиа сегодня чрезвычайно важна.

Лучший комментатор? Игорь Цыганык. Он всегда очень эмоционален и активен.

Сергей Цыба (журналист Sport.ua, капитан Сборной журналистов Украины)

— Собрались хорошие команды, которые прежде всего хотели получить удовольствие от футбола. Нам немного повезло в первом матче, и мы очень рады, что удалось выйти в плей-офф.

Несмотря на то, что с Михаилом Спиваковским мы много лет работали вместе, и он прекрасно комментирует, сейчас комментатор номер один для меня — Владимир Зверев. С удовольствием слушаю его репортажи. Надеюсь, он и дальше будет прогрессировать.

Ярослав Стень (Сборная кино)

— Сегодня мы живем по принципу: главное не победа, а участие. Мы очень рады быть частью этого турнира.

Довольны своей игрой? Конечно. Мы лучшая команда в мире. Собираемся раз в год на таких турнирах. Без тренировок, без подготовки. Потому что сильным тренировки не нужны, а слабым они не помогут.

Лучший комментатор? Не буду называть Игоря Цыганика или Владимира Зверева, чтобы не сказали, что это кумовство. Назову коллегу, который также снимается в кино и сыграл в нашем сериале «Безумные соседи», — Михаила Спиваковского.

Богдан Костюк (Сборная комментаторов Украины)

— Невероятный турнир, спасибо организаторам. Жаль, что нам не удалось выйти из группы, хотя, на мой взгляд, команда сделала все, что могла. В целом своей игрой мы довольны, хотя есть определенные вопросы к арбитражу. Во втором матче мяч, насколько было видно из трансляции, полностью не пересек линию ворот, но гол засчитали. К сожалению, именно этот эпизод во многом определил результат.

Мы приехали получить удовольствие от футбола, и это нам удалось на все сто процентов.

Лучший комментатор? Из всего списка я бы назвал Дмитрия Шпирько. Мне очень импонирует его стиль работы. Кроме того, заметно, насколько он добавил в последнее время. Это действительно очень высокий уровень.

Артем Гагарин (первый состав команды Сборной журналистов Украины)

— Хочу поздравить всех с Международным днем спортивного журналиста. В своей жизни я был и спортивным журналистом, работал в спорте, политике, юморе. Мне кажется, что настоящий спортивный журналист должен хорошо разбираться в разных сферах. Поэтому еще раз поздравляю всех с этим праздником.

Лучшее спортивное издание Украины? Если вспомнить период, когда я работал вице-президентом «Кривбаса», то очень нравился FootballHub, хотя мы больше находились в разных информационных пулах. В то же время с FootBooмы много общались. Мне нравится, что они находят баланс между актуальными темами и собственно футболом. Поэтому мой выбор — FootBoom.

Итак, по итогам Media Cup-2026 призовые места выглядят так:

Бронзовый призер: Сборная журналистов Украины

Серебряный призер: Радио Чемпион

Победитель: Сборная комиков – впервые в истории соревнований.

Все победители Media Cup

2021 год — Football Hub

2022 — Эспрессо ТВ

2023 — Footboom и Football.ua (FIFA)

2024 — ФК "Маэстро"

2025 — Сборная FIFA

Награждение лучших журналистов и медиапроектов 2026 года

Во время церемонии закрытия Media Cup-2026 организаторы отметили лучших участников турнира, а также определили лауреатов ежегодной премии среди спортивных журналистов и медиапроектов.

Индивидуальные награды турнира получили:

Лучшие арбитры — Максим Скрипник, Мария Матвийчук, Валерий Иващенко.

Лучший игрок — Всеволод Романенко (Сборная звезд футбола).

Лучший защитник — Сергей Федоров (Сборная звезд футбола).

Лучший полузащитник — Илья Дудка (Сборная комментов).

Лучший нападающий — Сергей Шкапа (Сборная журналистов Украины).

Лучший бомбардир — Иван Нечепа (Сборная комиков).

Джокер турнира — Николай Дворник («Радио Чемпион»).

Лучший вратарь — Артем Панченко (Сборная комментаторов).

Лучший игрок по версии зрителей — Ярослав Стень (Сборная кино).

Лучшие спортивные журналисты и медиапроекты сезона-2025/2026

Победителей определяли по результатам голосования игроков Сборной журналистов Украины, футбольных экспертов и функционеров.

Лучшее спортивное радио Украины — «Радио Чемпион».

Лучшее радиошоу — «Утро чемпионов».

Лучший радиопроект — «Большое спортивное шоу».

Лучшее спортивное издание Украины — Sport.ua.

Лучший спортивный телеканал Украины — MEGOGO Спорт.

Лучший спортивный YouTube-канал Украины — XSPORT.

Лучший спортивный YouTube-проект Украины — FootballHub.

Лучший авторский проект Украины — «ВЗбірна».

Лучшее футбольное ток-шоу Украины — «ТаТоТаке».

Лучший спортивный Telegram-канал Украины — Sport.ua.

Лучший спортивный комментатор Украины — Андрей Столярчук.

Лучший спортивный ведущий Украины — Николай Матросов.

Лучшая спортивная ведущая Украины — Юлия Пазенко.

Лучший спортивный редактор Украины — Сергей Сытник (FootBoom).

Лучший спортивный репортер Украины — Богдан Костюк.

Лучший футбольный эксперт Украины — Александр Хацкевич и Виктор Хлус.

Лучший интервьюер Украины — Денис Бойко.

Медиаблаготворитель года — Артем Дамницкий.

Медиазащитники Украины — Леонид Францескевич и Дмитрий Лазуткин.

«Медиапамять» — Александр Тингаев, ведущий «Радио Чемпион», который трагически погиб 8 июня.

Лучшая пресс-служба Украины — ФК «Полесье».

Лучший инсайдер Украины — Игорь Бурбас.

Лучшее региональное спортивное СМИ — «Kamp-Sport Львов».

Лучший спортивный фоторепортер Украины — Андрей Гудзенко.

Лучший спортивный юрист Украины — Юрий Юрченко.

Лучший меценат Украины — Геннадий Буткевич.

Media Cup-2026 в очередной раз подтвердил, что спортивная журналистика Украины остается единой общиной, которую объединяют не только профессия, но и любовь к футболу. Турнир уже традиционно стал площадкой для общения, благотворительности и дружеского общения.соперничества между представителями украинских спортивных медиа. До новых встреч на футбольных полях Украины.

Сергей Сытник специально для ИА "Центр новостей"

Прямая трансляция турнира на YouTube-каналах: X-sport и ИА "Центр новостей".

Напомним, что Сборная FIFA — победитель пятого — юбилейного турнира по мини-футболу Media Cup – 2025.

ФК "Маэстро" — победитель "Media Cup-2024".

В 2023 году Команда Footboom и Football.ua (FIFA) — обладатель «Media Cup-2023».

В 2022 году команда журналистов Эспрессо ТВ стала победителем турнира по мини-футболу «WhiteBIT Media Cup-2022».

В 2021 году издание Football Hub стало обладателем «Media Cup-2021».