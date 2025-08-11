Защитник Руха Юрий Копина, который летом вернулся в команду из Александрии, прокомментировал разгромное поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Динамо (1:5).

Мы забили сами себе три гола – вот и всё. Это был очень комфортный результат для Динамо, поэтому нам было трудно что-то изменить.

Команда изменилась. Это молодые ребята, но ничего, мы притираемся. Новые требования, тренер новый, поэтому я считаю, что с каждой игрой мы будем добавлять.

Холодный душ? Можно и так сказать, но я считаю, что ничего страшного, потому что это только начало чемпионата. Впереди еще очень много игр. Ничего страшного, думаю, что мы наберем еще свои лучшие кондиции.

Вернулся во Львов без колебаний? Наверное, да, потому что я вернулся домой, можно сказать, и знаю этот клуб уже очень давно. Поэтому, выбирая между клубами, Львов – это был приоритет.