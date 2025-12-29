Сергей Разумовский

Президент Серии А Этио Симонелли сообщил, что в чемпионате планируют отказаться от оранжевых мячей и заменить их на другой вариант.

По его словам, лига получила немало жалоб, которые считает обоснованными: зрителям с дальтонизмом сложно различать оранжевый мяч на телевизионной картинке. В связи с этим Серия А обратилась к поставщику с просьбой как можно быстрее подготовить новую партию мячей в цвете, который будет лучше заметен во время трансляций. В частности, речь идет о белом мяче, который использовали в первой части сезона.

Симонелли уточнил, что производство уже запущено, однако требуется некоторое время, чтобы мячи поступили в поставку и оранжевый вариант полностью заменили. Напомним, в Серии А в настоящее время выступают два украинских футболиста – нападающий Ромы Артем Довбик и полузащитник Дженоа Руслан Малиновский.

В данный момент эти команды играют между собой.