Президент СК Полтава Сергей Иващенко поделился деталями о новшествах, которые планируется внедрить в весенней части украинской Премьер-лиги. В частности, речь идет о мерах, направленных на повышение открытости и доверия к судейству на футбольных полях Украины.

HTML

Весной судей на матчах УПЛ должны оснастить микрофонами, и мы будем слышать, как они озвучивают свои решения относительно назначения или неназначения пенальти, удаления, каких-либо спорных решений как во время трансляции, так и на стадионах.

Так, как это делают рефери в итальянской Серии А, например, да и в других ведущих чемпионатах Европы. Как эксперимент планируют ввести такое нововведение, но... Пока неясно, готовы ли все наши стадионы к этому в техническом плане.

Еще было предложение от представителей клубов УПЛ запустить студийное обсуждение судейских решений до предстоящего тура о предыдущем туре и приглашать к беседе с журналистами не просто известных экспертов, а бывших арбитров, которые бы профессионально разбирали все спорные моменты. Причем судей из Европы.

Да, у нас ныне комментирует решения арбитров синьор Никола Риццоли [главный эксперт по арбитражу УАФ], но не для широкой публики, не в эфире УПЛ ТВ, скажем. Лично я такую идею поддерживаю. Думаю, и зрителям должно понравиться, – сказал Иващенко в интервью «Украинскому футболу».