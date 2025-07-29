Совладелец и комментатор канала Maincast Sport Виталий Волочай сообщил, что компания близка к подписанию соглашения о трансляции матчей Копа Либертадорес.

Есть даже два пакета прав на стадии подписания договора, о которых я сейчас говорить не могу, но это один очень большой пакет прав, очень популярный в Украине. Мы будем транслировать эксклюзивно европейский баскетбол. Это то, что я люблю и что мне нравится. Мы будем транслировать Еврокубок. Там играют топовые европейские команды, где очень много украинцев, игроков сборной Украины: Пустовой, Ковляр и так далее. Мы транслируем чемпионаты Испании, Италии и Франции по баскетболу.

Из футбола мы транслируем бразильскую Серию А, австрийскую Бундеслигу, чемпионат Швеции. Мы сейчас работаем еще над одним контрактом футбольного чемпионата, где играют украинцы, но сейчас анонсировать не могу, думаю, все спокойно догадаются. Он не транслировался в прошлом году в Украине, но будет транслироваться теперь, возможно.

Мы на стадии подписания Копа Либертадорес, надеюсь, подпишем. Потому что его тоже у нас не показывают почему-то. Мы будем транслировать женскую Лигу чемпионов. Я верю в женский футбол. Сейчас вижу рейтинги женского Евро. Ну, не то, что вижу, а спрашивал у Алексея Мандзия из «Суспільне», смотрят ли женский Евро? Он говорит: «Смотрят». Хорошо смотрят, даже на фоне Клубного чемпионата мира женский Евро хорошо смотрят. И я комментировал женский Евро — блин, мне по кайфу, мне реально понравилось.

Хочу попробовать женскую Лигу чемпионов. К тому же они её разносят по неделям с мужской Лигой чемпионов. Это может быть интересно. Кроме того, украинская женская сборная вышла в Дивизион А Лиги Наций. Возможно, женский футбол таки станет немного популярнее, если мы покажем пару матчей «Барселоны» или «Манчестер Сити».

Мы будем продолжать транслировать снукер, дартс. По Олимпийским видам спорта будем транслировать настольный теннис, бадминтон. И мы сейчас входим в зимние виды спорта. По каким именно пока сказать не могу, - сказал Волочай в интервью Tribuna.com.