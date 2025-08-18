Павел Василенко

Легенда Лестера Джейми Варди может перейти в Селтик и снова работать с Бренданом Роджерсом, утверждает Scottish Sun.

Тренер шотландской команды заинтересован в приобретении центрального нападающего, и Варди является отличным вариантом. Однако, Селтику придется побороться за его подписание с Вест Хэмом, Брентфордом и Рексемом, которые также заинтересованы в услугах опытного форварда.

Варди покинул Лестер летом после окончания срока действия его контракта с «лисами».

В прошлом сезоне он провел 35 матчей в Английской Премьер-лиге, забив девять голов и сделав четыре результативные передачи.

Возможность играть в еврокубках за Селтик также может быть привлекательной для него, поскольку другие его варианты такой возможности не предлагают.