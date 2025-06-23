Павел Василенко

У венесуэльского нападающего Джованні Боливара закончился срок аренды в Колосе и форвард вернулся в свой клуб – испанский Альбасете. Об этом сообщает пресс-служба ковалевцев.

В футболке Колоса в сезоне 2024/25 Боливар провел 20 матчей и отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

Колос в сезоне 2024/25 годов набрал 36 зачётных баллов и занял в итоговой турнирной таблице УПЛ десятое место.

Ранее сообщалось, кто будет тренером команды в новом сезоне.